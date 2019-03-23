Türkiye-Moldova Maçına Doğru

Moldova A Milli Futbol Takımı, 25 Mart Pazartesi günü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ile yapacağı maç için Eskişehir'e geldi.<br><br>Moldova kafilesi, özel uçakla Hasan Polatkan Havalimanı'na ulaştı. Kafile, güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele yerleşti.<br><br>Moldova A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon'un Yeni Eskişehir Stadı'ndaki basın toplantısı yarın saat 18.30'da başlayacak. Moldova, son antrenmanını ise saat 19.00'da aynı statta yapacak.