25 Mart 2019, 20:44
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Türkiye-Moldova Maçında Tribünler, Çanakkale Türküsünü Söyledi!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova'yı Eskişehir'de konuk eden A Milli Takımımızda tribünler, bando eşliğinde Çanakkale Türküsü'nü söyledi.

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova ile karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadındaki maçı Ukrayna Futbol Federasyonundan Sergii Boiko yönetti.

TRİBÜNLER BİR DAKİKA SUSMADI

Eskişehir Stadını hınca hınç dolduran taraftarlar, zorlu maçta bir dakika bile susmadı. Üst üste gelen goller sonrası kırmızı-beyazlı renklere gönül verenler kendinden geçti. ES ES Bando da tribündeki yerini alırken maçın 31. dakikasında tüm taraftarlar Çanakkale Türküsü'nü söyledi. Taraftarların tezahüratı, sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye, Eskişehir, Çanakkale, Moldova, Spor



YORUMLAR (13)
TEŞEKKÜRLER.: Futbol da galibiyeti özlemiştik.
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KARATAŞ: Maça İnegöl den gittik.Beğenemedin mi?
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ASDA: Karşındaki mahalle takımıymış yorumlara bak sevinmeyi unutmuşuz teşekkürler lucescu
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DÜRBÜNLÜ: seyircilerden rica ediyorum milli maçlarda tekbir getirsinler,,goller yağmur gibi gelsin;))
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