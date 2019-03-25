25 Mart 2019, 18:47
»»

Türkiye - Moldova Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Türkiye - Moldova Maçının İlk 11

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye, Moldova'yı konuk edecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye, Moldova'yı konuk edecek. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko'nun yardımcılıklarını ise Semen Shlonchak, Igor Alokhin üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:

TÜRKİYE: Mert - Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, Deniz, Hakan, Cenk, Burak

MOLDOVA: Koşelev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp, Cebotaru, Graur, Gimsari, Ambros Futbol, Moldova, Türkiye, Spor
Kaynak: DHA



YORUMLAR