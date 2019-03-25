Türkiye - Moldova Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye
, Moldova
'yı konuk edecek. Yeni Eskişehir
Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Ukrayna Futbol Federasyonu
'ndan Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko'nun yardımcılıklarını ise Semen Shlonchak, Igor Alokhin üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:
TÜRKİYE: Mert - Zeki, Merih, Kaan
, Hasan Ali
, Mahmut, Dorukhan, Deniz, Hakan, Cenk, Burak
MOLDOVA: Koşelev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp, Cebotaru, Graur, Gimsari, Ambros
Futbol, Moldova, Türkiye, Spor
Kaynak: DHA