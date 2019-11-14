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Türkiye Motodrag Şampiyonası hafta sonu Antalya'da yapılacak

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ve üçüncü ayak yarışları, 16-17 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

14.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:54Türkiye Motodrag Şampiyonası hafta sonu Antalya'da yapılacak
Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ve üçüncü ayak yarışları, 16-17 Kasım tarihlerinde 'da düzenlenecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kepez Drag Pisti'nde düzenlenecek şampiyona, trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye şampiyonu Hikmet Mızırak anısına yapılacak.
Şampiyonada, ikinci ayak yarışı 16 Kasım Cumartesi günü, üçüncü ayak yarışı ise 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.
Yarışlar, Süper Street (1000-1300 cc), Pro Street (1000-1300 cc), Street 2 (1000-1300 cc), Street 1 (600 cc), Street 1 (750 cc), Standart 2 (1000-1300 cc), Standart 1 (600-750 cc), Pro300, Standart300 ve kadınlar kategorilerinde yapılacak.

Kepez Belediyesi, Antalya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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