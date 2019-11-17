Türkiye Motodrag şampiyonası Kepez'de

Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde açtığı Kepez Drag Pisti, Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. Ayak Yarışlarına ev sahipliği yapıyor. 16 Kasım Cumartesi günü başlayan Motodrag yarışları hız kesmeden devam ediyor.



Kepez'de heyecan bitmiyor. Motor ve otomobil sporlarına büyük önem veren Kepez Belediyesi, sık sık düzenlediği drag yarışlarıyla hız tutkunlarını Kepez'de bir araya getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Off-road tutkunlarını Kepez'de buluşturan Kepez Belediyesi, bu hafta sonu da motor tutkunlarını ağırlıyor. Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde açtığı Kepez Drag Pisti, Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ve 3. Ayak Yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından katılan motor tutkunlarını ağırlayan Kepez'de heyecanlı anlar yaşanıyor. Nefeslerin tutulduğu yarışlarda, motor tutkunları birincilik kupası için kıyasıya mücadele ederken, tribünleri dolduran izleyicilerde adrenalin yüklü yarışları izlemenin keyfini yaşıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA