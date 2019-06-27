27.06.2019 10:12
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Türkiye Motokros Şampiyonası

Türkiye Motokros Şampiyonası

Türkiye Motokros Şampiyonası 2. ayak Karcher Gönen Yarışı, 29-30 Haziran tarihlerinde Balıkesir'deki Şakir Şenkalaycı Motokros Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motokros Şampiyonası 2. ayak Karcher Gönen Yarışı, 29-30 Haziran tarihlerinde Balıkesir 'deki Şakir Şenkalaycı Motokros Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre şampiyona, Gönen ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gönen Belediyesinin destekleriyle düzenlenecek.
Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda Karcher sponsorluğunda düzenlenecek sezonun ikinci yarışı, MX1, MX2, MX2j, MX, 85cc, 65cc, 50cc ve veteran sınıflarında koşulacak.
Organizasyonda 29 Haziran Cumartesi günü serbest antrenman ve sıralama antrenmanları, 30 Haziran Pazar günü ise yarışlar yapılacak.
Kaynak: AA
Şakir Şenkalaycı , Balıkesir , Gönen , Türkiye , Spor

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