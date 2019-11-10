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Türkiye Motokros Şampiyonası, 4. ayak yarışlarıyla tamamlandı - AFYONKARAHİSAR

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ve son ayağı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı adıyla Afyonkarahisar'da düzenlendi.

10.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:48
Motokros Şampiyonası'nın 4. ve son ayağı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı adıyla Afyonkarahisar'da düzenlendi.
Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye genelinden 55 sporcu katıldı.
Genel klasman MX1 kategorisinde Şakir Şenkalaycı, MX2 kategorisinde Mustafa Çetin, MX kategorisinde Murat Başterzi, veteran kategorisinde Ceyhun Kalfalı, 50 cc. kategorisinde Efe Okur, 65 cc. kategorisinde Egehan Çalhan, 85 cc. kategorisinde Baran Bulut Kocaman, MX2 junior kategorisinde de Ata Kahvecioğlu 2019 yılının şampiyonu oldular.
Dereceye giren sporculara ödüllerini, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp takdim etti.
Türkiye Motokros Şampiyonası, 4. ayak yarışlarıyla tamamlandı - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Afyon, Spor

Kaynak: AA


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