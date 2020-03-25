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Türkiye Motokros Şampiyonası'nın isim sponsoru "LIQUI MOLY" oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonunun düzenlediği Türkiye Motokros Şampiyonası'nın isim sponsoru "LIQUI MOLY" motosiklet yağları firması oldu.

25.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:44
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın isim sponsoru
Türkiye Motosiklet Federasyonunun düzenlediği Türkiye Motokros Şampiyonası'nın isim sponsoru "LIQUI MOLY" motosiklet yağları firması oldu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, uluslararası birçok şampiyonaya sponsor olan "LIQUI MOLY" ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Federasyon olarak temel ve kuruluş amacımız başta motor sporları alanında Türk gencine, Türk sporuna hizmet etmek." ifadelerini kullandı.
Ülke genelinde başarılı sporcular yetiştirmek için büyük destekçilere ihtiyaçları olduğunu aktaran Uçar, "Motosiklet sektöründe çok önemli bir marka ve artık bizimle birlikte. Motor sporlarının ilkokulu olan motokros branşımızda 'Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası' ismiyle yer alacaklar. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs pandemisi yaşanırken, bize olan güven ve desteklerinden dolayı LIQUI MOLY ailesine çok teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.
Türkiye'de düzenlenen en önemli motor sporları organizasyonlarından Türkiye Motokros Şampiyonası'na, güç katmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını vurgulayan LIQUI MOLY Bölge Müdürü Bülent Gülen de "Türkiye Motosiklet Federasyonunun yapmış olduğu başarılı organizasyonları yakından takip ediyoruz. Marka olarak bu başarının yanında olup, destek vermek istedik." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Bekir Yunus Uçar, Motosiklet, Türkiye, Spor

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