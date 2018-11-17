Türkiye Motokros Şampiyonası Sezon Finali

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:14



17 Kasım 2018 Cumartesi 15:14

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın sezon finali Afyonkarahisar'da başladı.Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından desteklenen şampiyonanın final yarışları, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde antrenman ile sıralama turlarıyla start aldı.İki gün sürecek yarışların ilk gününde sporcular, parkur tanıma antrenmanı, sıralama turları ve teknik kontroller yaptı.Yarışlar, MX, MX1, MX2, MX2 junior, 65 cc, 85 cc ve veteran olmak üzere 7 ayrı kategoride düzenlenecek.Akülke: "Sporcular için de çok anlamlı"TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, iki gün sürecek yarışlara 7 kategoride 50 sporcunun katıldığını ve Türkiye'nin en iyi parkurunda organizasyonun yapılacağını belirtti.Şampiyonanın ilk günüde antrenman ile sıralama turlarının gerçekleştirileceğini aktaran Akülke, şunları söyledi:"Yarın da final yarışlarıyla organizasyon sona erecek. Bugün aslında sporcular için de çok anlamlı. İlk defa Dünya Şampiyonası'nın parkurunda yarışacaklar. 4 sporcumuz haricinde neredeyse tamamına yakını bu pistte ilk kez yarışacak. Dolayısıyla bunun heyecanını yaşıyorlar. Bu heyecan aynı zamanda büyük bir keyfe döndü. Bu pistte büyük emeği olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ile Afyonkarahisar Valimiz Mustafa Tutulmaz'a sonsuz teşekkür ediyoruz."Akülke, normalde 8 kategoride planlanan organizasyonda, 6-9 yaş çocukların yer aldığı 50 cc yarışlarını, havanın soğuk olmasından dolayı iptal ettiklerini vurguladı.Yarışların final etabı yarın gerçekleştirilecek.