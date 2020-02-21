Haberler » Spor » Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2020 yılı yarış takvimini açıkladı - Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2020 yılı yarış takvimini açıkladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), motokros, enduro, süper enduro, süpermoto ve drag kategorilerinde Türkiye şampiyonalarının 2020 yılı takvimini duyurdu.

21.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:48Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2020 yılı yarış takvimini açıkladı
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), motokros, enduro, süper enduro, süpermoto ve drag kategorilerinde Türkiye şampiyonalarının 2020 yılı takvimini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 sezonu, 21 Mart'ta 'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek Enduro Şampiyonası'yla başlayıp, 15 Kasım'da yine Fethiye'de Motokros Şampiyonası'yla sona erecek.
Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağı ise 4-6 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek.
TMF'nin 2020 yılı yarış takvimi şöyle:
Motokros Şampiyonası:
18-19 Nisan: Kaynaşlı/ Düzce
9-10 Mayıs: Gönen/ Balıkesir
30-31 Mayıs: Çatalca/ İstanbul
11-12 Temmuz: Gemlik/ Bursa
7-8 Kasım: Kumluca/ Antalya
14-15 Kasım: Fethiye/ Muğla
Enduro Şampiyonası:
21-22 Mart: Fethiye/ Muğla
11-12 Nisan: Kemer/ Antalya
13-14 Haziran: Bergama/ İzmir
3-4 Ekim: Sarıyer/ İstanbul
24-25 Ekim: / Antalya
Süper Enduro Şampiyonası:
4-5 Nisan: Bodrum/ Muğla
30-31 Mayıs: İznik/ Bursa
4-5 Temmuz: Bergama/ İzmir
25-26 Temmuz: Azdavay/ Kastamonu
15-16 Ağustos: Kartepe/ Kocaeli
Süpermoto Şampiyonası:
25-26 Nisan: Drama/ Yunanistan
16-17 Mayıs: İzmir
6-7 Haziran: Plevne/ Bulgaristan
20-21 Haziran: İzmir
3-4-5 Temmuz: Köstendil/ Bulgaristan
Drag Şampiyonası:
28-29 Mart: Kepez/ Antalya
5-6-7 Haziran: Kepez/ Antalya
18-19-20 Eylül: Kepez/ Antalya
10-11 Ekim: Kepez/ Antalya

Antalya, Kepez, Muğla, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 17:26:52