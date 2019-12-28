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Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcuları ödüllendirdi

Demirören Haber Ajansı Spor Servisi'ne motosiklet sporuna verdiği katkılar nedeniyle plaket verildiGüven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (SAKARYA), – Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun Şampiyonlar Ödül Töreni'nde 6 branş 44 kategorideki sporcular ödüllendirildi.

28.12.2019 23:34 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:34 Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcuları ödüllendirdi

Demirören Ajansı Spor Servisi'ne motosiklet sporuna verdiği katkılar nedeniyle plaket verildi

Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (SAKARYA), – Türkiye  Federasyonu'nun Şampiyonlar Ödül Töreni'nde 6 branş 44 kategorideki sporcular ödüllendirildi. Demirören Haber Ajansı Spor Servisi'ne motosiklet sporuna verdiği katkılar nedeniyle plaket verildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Şampiyonlar Ödül Töreni' ne Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Milli Motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, ilçe belediye başkanları, motosiklet kulübü temsilcileri ile çok sayıda sporcu ve davetli katıldı.

2019 yarış sezonunda ulusal ve uluslararası yarışlarda dereceye giren 6 branş ve 44 kategorideki yarışçıya ödül verilen programın açılış konuşmasını yapan TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Bugün neden Sakarya'dayız? Çünkü Sakarya'nın TMF'nin varlığında ve kariyer haritasında çok önemli bir yeri var. Biz Sakarya'ya çok şey borçluyuz ama aynı zamanda oldukça da alacaklıyız. 54 argümanının Sakarya'ya ait olduğunu tüm dünyaya duyuran bir federasyon olduk şampiyonlarımızla. Bu şampiyonlarımızın başında da Türkiye'ye motosiklet sporunu sevdiren kıymetli Kenan Sofuoğlu var" dedi.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren 6 branş 44 kategorideki sporculara ödülleri ve kupaları verilirken, Demirören Haber Ajansı Spor Servisi'ne motosiklet sporuna verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketi, Demirören Haber Ajansı Spor Servisi adına Sakarya Muhabiri Güven Hasbaş, Kenan Sofuoğlu ile Bekir Yunus Uçar'dan aldı.

RedBull sporcuları Toprak Yazgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü kardeşler de ödül alan isimler arasında yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Giriş ve açılış öncesi detay

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın açıklamaları

Milletvekili Sofuoğlu'nun açıklamaları

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin açıklamaları

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları

Ödül Töreni (Sporcular)

DHA adına plaketin alınması



Bora Füzesi, Motosiklet, Sakarya, Spor

Kaynak: DHA

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