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Türkiye Motosiklet Federasyonundan kan bağışı seferberliği

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, motosiklet tutkunlarını "Sensiz olmaz! Kan ver hayat kurtar" sloganıyla kan bağışı yapmaya davet etti.

05.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:00
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, motosiklet tutkunlarını "Sensiz olmaz! Kan ver hayat kurtar" sloganıyla kan bağışı yapmaya davet etti.
Başkan Uçar yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Kızılaya kan bağışlarının azalması üzerine, sporcu, hakem, eğitmen, mekaniker ve gönüllüleriyle birlikte federasyon tarafından kan bağışı seferberliğinin başlatıldığını belirtti.
Federasyona bağlı spor kulüpleriyle birlikte her koşulda topluma hizmet etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Başkan Uçar, "Tüm dünyaya olduğu gibi ülkemize de zor günler yaşatan salgın nedeniyle Türk Kızılaya yapılan kan bağışlarında düşüş yaşandığı bir gerçek. Bu noktada ülkemizdeki 4 milyonu aşkın motosiklet tutkununa bir çağrıda bulunuyoruz ve Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak diyoruz ki, sensiz olmaz, kan ver hayat kurtar." ifadelerini kullandı. Türkiye Motosiklet Federasyonundan kan bağışı seferberliği

Kaynak: AA

Etiketler: Sensiz Olmaz, Motosiklet, Türkiye, Güncel, Haber

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