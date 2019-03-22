Türkiye Mücevher Gibi Parladı!

UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Istanbul Jewelry Show – Mart 2019 bugün açıldı.

Dünyanın en büyük beş uluslararası mücevher fuarı arasında yer alan Istanbul Jewelry Show, 21 - 24 Mart 2019 tarihleri arasında CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde, Türk Ekonomi Bankası sponsorluğunda düzenleniyor. Mücevherat sektörünün hedef pazarlarından 1.500 kişilik Uluslararası Alım Heyeti de fuar kapsamında ağırlanıyor.

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan ve Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası nitelikli mücevher ihtisas fuarı olan Istanbul Jewelry Show - Mart 2019, bugün görkemli bir açılışla başladı. 34 yıllık tecrübesiyle UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen fuarın açılışını; UBM Türkiye Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu, UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, UBM Asia Senior Vice President'ı David Bondi, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, JTR Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen kuyumcu odası başkanları ile gerçekleştirildi.

Kuyumculuk sektörünün kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını 20 yıldan uzun süredir karşılayan Türk Ekonomi Bankası sponsorluğunda düzenlenen fuar, 24 Mart 2019 Pazar gününe kadar CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam edecek. Fuarda altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine - ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının bulunduğu 1.250'nin üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ve marka en son ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Katılımcı ülkeler arasında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Fransa, Hindistan, Hong Kong, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Kore, Litvanya, Lübnan, Polonya, Rusya, Singapur, Suudi Arabistan, Tayland, Türkiye, Ukrayna ve Ürdün de bulunuyor. İtalya ve Çin ülke pavilyonu olarak fuardaki yerini alıyor.

Şermin Cengiz: "Türkiye artık mücevher sektörünün dev ülkeleri arasında yer alıyor"

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz: "34 yıldır organize ettiğimiz Istanbul Jewelry Show'u, sektörden aldığı güçle bugün 1.250'nin üzerinde katılımcı firma ve markayla alanında dünyanın sayılı fuarlarından biri haline getirdik. Tüm sektör profesyonellerinin gündeminde en üst sıraya oturan ve önemli bir buluşma noktası olan fuarı 48. kez organize etmekten son derece mutluluk ve gurur duyuyoruz. UBM Rotaforte olarak Istanbul Jewelry Show'u düzenlemeye başladığımız ilk günden bu yana sektörün gelişimine öncülük ediyoruz. Bu doğrultuda sektörün paydaşlarını bir araya getirerek, yeni iş fırsatları yaratmayı hedefliyoruz. Fuar katılımcılarımız aranan ve talep gören markalara dönüşmekle kalmadı, mücevherde özellikle Orta Doğu, Avrupa, Arap Yarımadası, Rusya ve BDT ülkeleri için 'Made in Turkey' markalı mücevher ürünleri öncelikli tercih edilme noktasına geldi. Sektör temsilcilerinin bu gelişimine paralel olarak, Istanbul Jewelry Show'da sektöre olan katkısını her geçen yıl arttırmayı başardı. TEB sponsorluğunda düzenlenen fuarımız kapsamında gerçekleşecek iş görüşmeleri, imzalanacak anlaşmalar ve siparişlerle, Türkiye mücevher ihracatının %80'ine yakın bölümünün gerçekleşmesini hedefliyoruz."

30.000'den fazla sektör profesyonelinin ziyareti bekleniyor!

Doğu Avrupa'dan Yakın Asya'ya, Rusya'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Türki Cumhuriyetlere kadar dünya çapındaki en önemli alıcılarla tanışma ve iş birliği imkânı sağlayan fuara katılan firmalar, özel ürün ve koleksiyonlarını, 120'yi aşkın ülkeden gelecek 30.000'in üzerinde sektör profesyonelinin beğenisine sunacak.

90 ülkeden 1.500 kişilik Uluslararası Alım Heyeti de fuarda!

Istanbul Jewelry Show - Mart 2019 Fuarı kapsamında, ihracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve pazar payının korunması amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) ve UBM Rotaforte'nin organizatörlüğünde "Uluslararası Alım Heyeti Programı" gerçekleştiriliyor. Program kapsamında Avrupa, Orta Doğu, ABD, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinden 1.500 kişilik alım heyeti ağırlanıyor. Türkiye Mücevher İhracatının yüzde 80'ine yakın bölümünün fuar süresince yapılan iş görüşmeleri ile gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

2019 mücevher modası Istanbul Jewelry Show'da!

Dünyada fason üretim döngüsünden kurtularak özgün tasarım ürünleriyle adından söz ettiren Türkiye Mücevher Sektörü, 2019 mücevher modasına dair trend tasarım ve koleksiyonlarını özel gösterileriyle dünya mücevher alıcılarının beğenisine sunuyor.

Mücevher tasarımının nabzı Designer Market'te atıyor!

Istanbul Jewelry Show - Mart 2019 Fuarı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da UBM Rotaforte ve JTR tarafından organize edilen Designer Market'te usta ve genç mücevher tasarımcıları bir araya geldi. Fuar alanında özel olarak oluşturulan Designer Market'te tasarımcılar tasarımlarını ve ürettikleri mücevherleri sergiliyorlar.

UBM Rotaforte tarafından 21-24 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen 48. Uluslararası Istanbul Jewelry Show - Mart 2019 Fuarı, İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği (IMMIB), Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR), T.C. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB tarafından desteklenen, Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) ve Kalite Yönetimi Sistemi ISO-9001 belgesine sahip uluslararası nitelikte bir fuar olma özelliğine sahip.

Kaynak: Bültenler