Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesinde Turguter Güven Tazeledi

Türkiye
Muhtarlar Derneği Havza
Şube Başkanlığına yeniden Atilla Turguter seçildi.
Dernek lokalinde gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Turguter, tek aday olarak katıldı.
Mevcut 41 delegeden 32'sinin oy kullandığı seçimde oyların tamamını alan Turguter, yeniden başkanlığa getirildi.
Yönetim kurulu ise Cevdet Yılmaz
, İbrahim Teber, Ahmet Özkurt, Vehbi Doğan, Faruk Taşdemir, Osman Demirbilek, Adem Akkaya, Osman Üner ve Seyit Ahmet Karaoğlan
'dan oluştu.
Turguter, kendisini yeniden seçen delegelere teşekkür ederek, gösterilen güvene layık olmaya çalışacağını söyledi.
Havza, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA