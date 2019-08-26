Haberler» Yaşam» Haber

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri Dumlupınar'da

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitliği ve tarihi mekanları Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Arı ve Konfederasyon Üyeleri ziyaret ettiDumlupınar Şehitliğinden başlayan ziyarete İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve...

26.08.2019 11:35 Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri Dumlupınar'da
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitliği ve tarihi mekanları Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Arı ve Konfederasyon Üyeleri ziyaret etti

Dumlupınar Şehitliğinden başlayan ziyarete İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk eşlik etti.

Kaymakam Abbasoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, " Dernek üyelerimizin Kuruluşun ve kurtuluşun sağlandığı bu toprakları ziyaret etmeleri mutluluk verici. Üyelerimizi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına davet ettik" ifadelerini kullandı (YD-EFE) - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Türkiye, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
12:21   Çocukları kitap dağıtarak mutlu ediyor
12:21   Bilecik kadınlar hem meslek öğrenecek, hem de evlerine katkıda bulunacak
12:18   Çocuklar çamurla hem eğleniyor hem de öğreniyorlar
11:44   Yöresel lezzetler kış için hazırlanıyor
11:35   Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyeleri Dumlupınar'da
11:25   Devlet ve mülteciler arasında yeni bir köprü oluştu
10:56   Körfez'de Hacet Bayramı kutlandı