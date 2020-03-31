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Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'dan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

31.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:08
Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'dan
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.
Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyaya Hahambaşımız İsak Haleva da 5 aylık maaşlarıyla katılmışlardır."

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İsak Haleva, Türkiye, Güncel
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