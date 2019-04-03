Türkiye Müslüman Ülkeler Arasında En İleri Düzeydekilerden Birisidir"

Kaynak: AA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye'nin bütün sorunlarına rağmen Müslüman ülkeler arasında en ileri düzeydekilerden birisi olduğunu belirterek, "Balkanlar'dan Çin'e kadar olan coğrafyada sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin hepsinde birden başarı yakalamış tek ülke Türkiye'dir." dedi.Çetin, ATSO'nun 137. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla meclis salonunda gerçekleştirilen törende, Türkiye'nin ekonomisiyle, siyasi sistemiyle, demokrasisiyle, kentleriyle, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefinde büyük adımlar attığını dünyaya göstermesi gerektiğini söyledi.Türkiye'de yaşayan 83 milyon insanın, yurt dışında yaşayan 6 milyon vatandaşın, Balkanlar'dan, Çin'e kadar uzanan coğrafyadaki Tür dünyasının, Türkiye Cumhuriyetinin başarılarıyla gurur duyması gerektiğine işaret eden Çetin, "Türkiye, bütün sorunlarına rağmen Müslüman ülkeler arasında en ileri düzeydeki ülkelerden birisidir. Balkanlar'dan Çin'e kadar olan coğrafyada sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin hepsinde birden başarı yakalamış tek ülke Türkiye'dir. Elbette, demokraside ve ekonomide çok daha ileri düzeyde olmamız gerekirdi ama geldiğimiz noktanın değerini bilmeli, sorunlarımızı konuşmalı ve yeni bir atılım sürecine girmeliyiz."Türk demokrasisinin 31 Mart Pazar günü önemli bir sınavdan geçtiğine değinen Çetin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasi parti liderlerinin yapıcı, gerilimi azaltan ve demokrasiyi güçlendirici bir yaklaşım sergilediklerini bildirdi.Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Çetin, milletin kaybedeni olmayan, birleştirici, gerilimi azaltıcı bir seçim sonucuna imza attığını ifade etti.- "Ayrımcılığı bırakarak iş birliğiyle çalışmayı öğrenmeliyiz"Çetin, dijital çağda başarının koşulunun uzlaşmaya dayanan iş birliği kültürü olduğunu vurguladı. Tarım toplumunda sadakatin, sanayi toplumunda liyakatin, sanayi sonrası dijital toplumda ise iş birliğinin önemli olduğuna işaret eden Çetin, "Bu nedenle her tür ayrımcılığı bırakarak uzlaşma ve iş birliğiyle çalışmayı öğrenmeliyiz." dedi.Demokrasinin ve kalkınmanın kentlerden başladığını dikkate alarak yeni bir yerel yönetim sisteminin kurulması gerektiğini anlatan Çetin, bakanlıkların valiliklere ve belediyelere yetki devri yapmasının, belediye meclis üyelerinin çoğunluğunun da parti delegesi değil, sivil toplum kuruluşu delegesi olmasının fayda sağlayacağını söyledi.Antalya'nın tarihine Türkiye Cumhuriyet tarihinin gurur kaynağı olacak bir başarı hikayesi olarak bakılabileceğini aktaran Çetin, "Antalya olarak turizmde, tarımda, hatta bazı sanayi dallarında geldiğimiz nokta kesinlikle önemli bir başarıdır. ATSO, 137 yıllık geçmişiyle bu başarı hikayesine her zaman katkı sağlamıştır. Odamız, Türkiye'de ticaret ve sanayi odaları arasında en ileri, en başarılı odalar arasındadır." diye konuştu.Törende, ATSO'da 10 yıl görev yapmış meclis üyelerine, ATSO'ya gerçek ve tüzel kişi olarak kayıtlı en eski faal üyelere ve 2017 yılı itibarıyla Gelir ve Kurumlar Vergisi kategorilerinde ilk üç sırada yer alan üyelere plaket verildi.