Türkiye NATO'dan Her Konuda Dayanışma Bekliyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Türkiye
'nin, NATO misyon ve operasyonlarına en büyük katkıyı yapan ülkelerden biri olarak ittifaktan her konuda dayanışma beklediğini belirtti.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel
'de bulunan Çavuşoğlu, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, Trans-Atlantik bağın hem NATO hem de müttefiklerin kolektif güvenliği için kilit öneme sahip olduğunu kaydetti.
Çavuşoğlu, "Türkiye, NATO misyonları ve operasyonlarına en büyük katkıyı yapan ülkelerden biri olarak, ittifaktan da her konuda dayanışma bekliyor." ifadelerini kullandı.
Yoğun diplomasi trafiği
Toplantının ilk gününde, "Gürcistan
ve Ukrayna
", "Transatlantik Güvenliği" oturumları ve çalışma akşam yemeğine katılan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Maas, İzlanda
Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson, İspanya
Dışişleri Bakanı Josep Borrell, İtalya
Dışişleri Bakanı Enzo
Moavero Milanesi ve Romanya
Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile de ayrı ayrı görüştü.
Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde "Batı Balkanlar" ve "Afganistan-Kararlılık Destek Misyonu" oturumlarına katılacak.
Mevlüt Çavuşoğlu,Türkiye
04 Aralık 2018 Salı 22:17