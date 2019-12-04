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Son dakika: Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti

Son dakika: NATO Zirvesi sonrasında açıklamalarda bulunan John Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'da Baltık ülkeleri ve Polonya'nın savunması için hazırlanan planı kabul ettiğini açıkladı. Türkiye, YPG'nin NATO'da terör örgütü olarak tanınana kadar bu planı veto edeceğini açıklamıştı.

04.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:44

Litvanya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'nin Baltık ülkeleri için yapılan NATO savunma planını onaylamayı kabul ettiğini belirtti.

STOLTENBERG: MUTABAKATA VARDIK

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise 'daki NATO zirvesinin kapanışında yaptığı basın açıklamasında, Baltık ülkeleri ile için yapılan planlar için mutabakata varıldığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Zirve öncesinde, Türkiye'nin Baltık Planı'na onay vermesi için PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin terör örgütü olarak tanınması şartını koyduğu ortaya çıkmıştı. Plan, Polonya'nın yanı sıra Litvanya, Letonya ve Estonya'yı olası bir Rus saldırısından korumayı öngörüyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Lİderler Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesinde 'NATO müttefiklerinin YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı'na karşı çıkmaya devam edileceğini' söylemişti.

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Son dakika: Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti

Polonya, Türkiye, Londra, Dünya


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