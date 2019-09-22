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Son dakika! Türkiye'nin ağladığı Neslican Tay, son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika: Kansere karşı verdiği mücadelesiyle tanınan Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

22.09.2019 12:37

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Cuma akşamı hayata gözlerini yuman 21 yaşındaki Neslican Tay'ın cenazesi Rize'de toprağa verilmek üzere getirilmişti.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

2 yıldır kanserle olan mücadelesinde milyonlara umut olan Neslican Tay'ın cenazesi Merkez Sahil Camii'ne getirildi. Tay'ın cenazesi kılınan namazın ardından aile kabristanına defnedilecek.

"BENİM İÇİN SOL BACAĞINIZI SEVİN" DEMİŞTİ

Genç yaşta hayata veda eden Tay, "Hayatınızı sevin. Kendinizi sevin. Bedeninizi sevin. Ruhunuz başka bir bedende bulunmayacak. Saçlarınızı, boyunuzu, kilonuzu sevin. Benim için sol bacağınızı da sevin." ifadelerini kullanmıştı.

"NESLİCAN BACAĞININ YANINA GÖMÜLECEK"

Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı yaptığı açıklamada, "Bu süreçte bizi bırakmayan yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar. Neslican'ı dün gece kaybettik. Ama Neslican'ın bedenini kaybettik. Neslican'ın ruhu ve başlattığı savaş, başlattığı mücadeleyi miras olarak vasiyet olarak kabul ettik. Devam ediyoruz, devam ettireceğiz" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTI

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Tay için binlerce sosyal medya kullanıcısı, ünlü isimler, siyasi liderler ve spor kulüpleri veda paylaşımı yaptı.

Son dakika! Türkiye'nin ağladığı Neslican Tay, son yolculuğuna uğurlanıyor

Twitter, Türkiye, Rize, Magazin, Güncel

YORUMLAR(1)
SERCAN:allah mekanını cennet eylesin
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