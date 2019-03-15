Türkiye'nin 2018 Yılı Hava Kirliliği Raporu Açıklandı

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye
'nin 2018 yılı Hava Kirliliği Raporu'nu açıkladı. Bozoğlu, "Türkiye'de en az 60 milyon vatandaşımız kirli hava solumaktadır. Yani yılın 3'te 2'sinde kirli havaya maruz kalmaktadır. Bu ciddi bir halk sağlığı problemidir" dedi.
Baran Bozoğlu, Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan 2018 yılı Türkiye Hava Kirliliği Raporu'nun detaylarını düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Bozoğlu, raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan verileri analiz ederek hazırladıklarını söyleyerek, hava kirliliğinden kaynaklı hastalıklara dair verilerin açıklanması için de Sağlık Bakanlığı
'na çağrıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü
verilerine göre dünyada her yıl 7 milyon insanının hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Bozoğlu, 5 yaş altı çocuklarda her 10 ölümden birinin hava kirliliği kaynaklı olduğuna işaret etti. Son yayınlanan OECD
raporuna göre her yıl Türkiye'de 30 bin insanın hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Bozoğlu, hazırladıkları yıllık raporun Türkiye'deki vatandaşların ve çocukların yoğun bir şekilde hava kirliliği problemiyle karşı karşıya olduğunu gösterdiğini kaydetti.
Bozoğlu, daha sonra illere göre partikül madde, azotdioksit, azotoksit ve kükürtdioksit parametrelerine göre hesaplanan hava kirliliği oranlarını açıkladı. Hava kirliliğinin başta solunum yolları hastalıkları olmak üzere, akciğer kanserine kadar varan ciddi hastalıklara yol açtığını belirten Bozoğlu, "Yıllık ortalamalarına baktığımız zaman, Türkiye'nin tamamında partikül madde yani toz probleminin olduğunu ve halk sağlığını tehdit ettiğini söyleyebiliriz. Bu kentlerin başında İzmir
, İstanbul
, Ankara
, Adana
, Kahramanmaraş- Elbistan
, Erzurum
, Ağrı
, Iğdır
, Bursa
, Mersin
, Niğde
, Erzincan
, Denizli
, Afyon
ve Muğla
gelmektedir. Partikül maddenin temel kaynağının taşıtlar, kentsel dönüşüm, toz ve sanayi olduğunu da söylemek gerekiyor" diye konuştu.
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Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com