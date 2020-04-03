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Türkiye'nin 4 kültürel değeri daha UNESCO yolunda

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, 1'i ulusal, 3'ü çok uluslu dosya olmak üzere toplam 4 unsurun UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesi için başvuru yapıldığı açıklandı.

03.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:00
Türkiye'nin 4 kültürel değeri daha UNESCO yolunda

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca, 1'i ulusal, 3'ü çok uluslu dosya olmak üzere toplam 4 unsurun UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesi için başvuru yapıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye , Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında UNESCO nezdinde gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde, Türkiye tarafından 1'i ulusal, 3'ü çok uluslu dosya olmak üzere toplam 4 unsur UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmesi için başvuruda bulunuldu. Bakanlık ulusal aday dosyası olarak 'Hüsn-i Hat: İslami Güzel Yazı Sanatı'; ortak olarak da Türkiye'nin moderatörlüklerinde Azerbaycan ile birlikte 'Çay Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve Sosyal Etkileşim Sembolü', Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile birlikte 'Nasreddin Hoca Fıkraları Anlatma Geleneği' ve Azerbaycan ile birlikte 'Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcra Sanatı' dosyalarını UNESCO'ya sundu.

KAYITLI UNSUR SAYISI 20'YE ÇIKACAK

Türkiye, 18 unsur ile Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesine taraf 178 ülke içerisinde listeye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Jamaika'nın başkenti Kingston'da bu yıl 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi 15'inci toplantısında daha önce sunulan 2 unsurun daha listeye eklenmesi ve sayının 20'ye ulaşması bekleniyor. Bu dosyalar; Türkiye'nin moderatörlüklerinde İran, Azerbaycan ve Özbekistan ile birlikte ortak dosya olarak sunulan 'Minyatür Sanatı' ile Kazakistan ve Kırgızistan ile sunulan 'Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunu: Mangala/Köçürme'


Kaynak: DHA

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