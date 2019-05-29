"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 23. sırada yer almalarına ilişkin, "Önemli olan bu başarıları sürdürülebilir kılmak. Sahip olduğumuz yetkin insan kaynağımızla sürdürülebilir başarıları kovalıyor olacağız." dedi.
Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına göre KARDEMİR'in önceki yıla göre bir basamak yükseliş kaydettiğini söyledi.
Türkiye'nin 23. en büyük sanayi kuruluşu olduklarını anımsatan Soykan, "Üretimde sağlanan artış, katma değeri yüksek ürün potansiyeli, dinamik satış pazarlama ve satın alma politikalarımız, tüm proseslerdeki süreç iyileştirme faaliyetlerimiz şirketimizi bir önceki yıla göre İSO sıralamasında bir üst sıraya taşıdı. Hedefimiz ülkemizin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak KARDEMİR'i daha üst sıralara taşımak. Bunun için inovatif süreçlerimizi hızlandırmak, tüm üretim hatlarımızı daha esnek hale getirmek, tüm beklentileri karşılayacak ürünler üretmek, üretirken en verimli ve sağlıklı şekilde üretmek, mühendislik ve programlama kabiliyetlerimizi geliştirmek zorundayız." diye konuştu.
Bu amaçla Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü ve ülkenin stratejileriyle uyumlu şekilde "KARDEMİR 2023" ismiyle yeni bir dönüşüm projesi başlattıklarını belirten Soykan, şöyle devam etti:
"Yine otomotiv ve savunma sanayi sektörleri başta olmak üzere makina imalat sanayine yönelik ürün çeşitliliğimizi daha da artırmanın gayretindeyiz. Başlattığımız Ar-Ge faaliyetlerimizle katma değeri yüksek ileri teknoloji ürün çeşitliliğimiz daha da artırmak, böylelikle ülkemizdeki milli ürün çeşitliliğine daha fazla katkı verirken, bunun sonuçlarını da finansal tablolarımızda görmek istiyoruz. Önemli olan bu başarıları sürdürülebilir kılmak. Sahip olduğumuz yetkin insan kaynağımızla sürdürülebilir başarıları kovalıyor olacağız. Bu sonuçlarda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."
Güncel
Kaynak: AA