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Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan Fransız Sylvie Goulard AB Komisyonu üyesi olamayacak

Yeni kurulacak Avrupa Komisyonu üyeleri arasında yer alması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından seçilen Sylvie Goular'ın adaylık başvurusu Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada ezici bir çoğunlukla geri çevrildi.

10.10.2019 16:51Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan Fransız Sylvie Goulard AB Komisyonu üyesi olamayacak
Yeni kurulacak Avrupa Komisyonu üyeleri arasında yer alması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından seçilen Sylvie Goulard'ın adaylık başvurusu Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada ezici bir çoğunlukla geri çevrildi. Oylamaya katılan Avrupa Parlamenterlerinin 82'si "hayır", 29'u ise "evet" oyu kullandı. Eski Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard iki farklı davada yargılanıyor. Davaların biri Fransız yargısı diğeri ise Avrupa Birliği'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi tarafından yürütülüyor.

Goulard, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi olarak atanacaktı ancak bu durum, hakkında yürütülen davalardan dolayı hayata geçirilemeyecek.
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Sylvie Goulard, Fransa, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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