09.07.2019 13:35
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Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışması, Rum basınını korkuttu

Türkiye'ye ait Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşması Rumları tedirgin etti. Rum medyası, Fatih sondaj gemisi ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Yavuz'un da bölgeye ulaşmasını, 'kuşatma' ve 'Ada etrafında Türk üçgeni' yorumlarıyla verdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, Rum medyasında geniş yer buldu. 2 aydır Baf açıklarında faaliyet yürüten Fatih sondaj gemisi ile Limasol'un güneyinde bulunan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u da bölgeye göndermesi, Rumları endişeye itti.

Rum basını, 'Türkiye, Yavuz'un Karpaz'a gelmesiyle Kıbrıs'ı çevreledi' manşetini attı. Gazeteler, 'volta atma', 'kuşatma' ve 'Ada etrafında Türk üçgeni' yorumlarına yer verdi. Türk sondaj ve araştırma gemilerinin güvenliğinin, 9 insansız hava aracı, savaş gemileri ve denizaltılarla sağlandığı ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARARLI

Gazeteler ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda kararlı olduğuna dikkat çekti.

Çalışmalarla ilgili Rum Başkanlık Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise, "Türkiye tarafından egemenlik haklarımızın tekrarlanan ihlaller tırmandırılıyor. Türkiye, uluslararası hukuka aykırı ve Avrupa Birliği'ni dikkate almadan bölgede yeni emrivakiler yaratıyor" ifadeleri kullanıldı.

Rum Yönetimi de Türkiye'yi, Kıbrıs sorununda BM kararları temelinde diyaloga çağırdı.

Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışması, Rum basınını korkuttu
Kaynak: DHA
Doğu Akdeniz, Türkiye, Dünya, Ekonomi

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