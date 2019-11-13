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Türkiye'nin Albino çocukları: Eğitimden sağlığa sorunlar zinciri

Albino çocukların sağlıktan eğitime dek çözülmemiş sorunları yeniden Meclis gündemine taşındı. Peki hızlı çözüm bulunabilecek mi?

13.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:46Türkiye'nin Albino çocukları: Eğitimden sağlığa sorunlar zinciri
İpek Görgel, 17 yaşında üniversite sınavlarına hazırlanan bir genç. Birkaç yıl öncesine kadar "hayta" olarak nitelendirilebilecek bir öğrenciyken son iki yıldır kendi tabiriyle derslerine "asılmış". Maraş'tan dil kursu için Cambridge Üniversitesi'ne kadar gidip fizik veya matematik profesörü olmayı hedefliyor. İlgi alanları arasında kuantum alan teorisi var.

Hikaye bu noktaya kadar oldukça normal seyrederken, İpek'in aslında görme oranının yüzde 15 ve altı ayda bir yenilenen gözlük numarasının çok yüksek olmasıyla birlikte kendisinin özel durumu ayrı bir anlam kazanıyor, çünkü İpek 'deki binlerce albinizmli bireyden biri.
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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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