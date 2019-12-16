Türkiye'nin Alpleri olarak anılan Erciyes Kayak Merkezinde keyifli bir sohbete imza attık.

Taner Bey öncelikle 2020 kış sezonu hayırlı olsun, bu sezon için beklentileriniz nelerdir ve kış sezonu sizin için nasıl başladı? Bize biraz bu konular hakkında bilgilendirme yapar mısınız?

Öncelikle 2020 Kış sezonu Erciyes Kayak Merkezinde bulunan tüm işletmeler için hayırlı uğurlu olsun. 6 Aralık itibariyle başladığımız kayak sezonu bizim için harika bir başlangıç oldu. Kar yağışı beklediğimizin üstünde gerçekleşti, tüm ana pistlerimiz açıktı ve hafta sonu tüm tesislerde %90 oranında doluluk yaşandı. Ayrıca günübirlik kullanımı tercih eden misafirlerimiz de hatırı sayılacak kadar yoğundu.

Taner Bey, bize pistler ile bilgi verebilir misiniz? Kayakçılar neden Kayseri Erciyes Kayak merkezini tercih etsin?

Öncelikle bu soruyu sorduğunuz için size çok teşekkür ederim. Erciyes Kayak Merkezinde yaklaşık uzunluğu 104 km olan pistlerimiz bulunmaktadır. (Zorluk derecelerine göre farklılık gösteren pist dağılımları aşağıda belirtilmiştir.)

Buradaki püf noktası ise tüm kayakçıların ihtiyacını karşılayabilecek pistlerin mevcut olmasıdır. Ayrıca Kayseri Erciyes Kayak Merkezinde suni karlama sistemi en gelişmiş kayak merkezidir. Kayakçıya kayak sporu için hiçbir zaman olumsuz sürpriz yaşamayacağı bir ortam hazırlamaktadır. Pistlerimiz;

Yeşil Pistler(Temel Eğitim Pisti) 640 mt. Türkiye'deki kapalı yürüyen bant sistemi sadece Erciyes Kayak Merkezinde mevcuttur.

Mavi pistler( Kolay kayak pistleri) 20 Km.

Kırmızı Pistler ( Orta Zorluk) 23 km

Siyah Pistler( Zor Pistler) 13 km

Taner Bey, Kayseri Erciyes Kayak Merkezine hem hava hem de kara ulaşımı nasıl sağlanıyor, bu konuda bilgilendirme yapabilir misiniz?

Kayseri'ye hava ulaşımı İzmir, Ankara, İstanbul'dan çift yön tarifeli uçak seferleri düzenlenmiş durumda. Hafta sonu 40 adet tarifeli sefer hafta içi ise 20 adet tarifeli uçak seferi bulunmakta.

Kara ulaşımı ise Akdeniz bölgesi illerine ortalama (300 Km) ve diğer komşu illerimize (200 Km) mesafededir

Son olarak Taner Bey, kayak severlere aktaracağınız sözlerinizi alabilir miyim?

Öncelikle bu güzel sohbet için teşekkür ederim. Erciyes Kayak Merkezini tercih eden tüm misafirlerimizi dünyanın en büyük oteller zinciri olan Whydam çatısı altında yer alan Ramada dağ ve kayak temalı otelimizde ağırlamaktan gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Kendine hafta sonu tatili vermek isteyenler için oldukça uygun ve bir o kadar da konforlu bir yer. Kış turizminin en doğal ve en keyifli anları için sizleri daima bekliyor olacağız.