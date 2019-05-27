Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinden Ürdün'deki Türk temsilcilere iftar

Türkiye
'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz
, Ürdün
'de faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcilerine iftar verdi.
Büyükelçi Karagöz, Ürdün'deki Türk kurumlarının temsilcilerini, başkent Amman'daki evinde verdiği iftar yemeğinde kabul etti.
AA muhabirine konuşan Karagöz, Ürdün'de yaklaşık 3 bin 500 Türk vatandaşının olduğunu belirterek, burada ikamet eden bazı Türklerle iftar yemeğinde bir araya geldiklerini söyledi.
Ramazan ayı çerçevesinde çeşitli programlar yaptıklarını, birkaç gün önce Ürdün kralının amcası El-Hasan bin Talal ile bazı Hristiyan ve Müslüman din adamlarını misafir ettiklerini kaydeden Karagöz, birkaç gün sonra da iş adamları ve tüccarlarla iftar yemeğinde bir araya gelmeyi planladıklarını kaydetti.
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Kaynak: AA