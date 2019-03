Türkiye'nin Avokadosu Antalya'da Yetişiyor

Kaynak: İHA

Kalp ve dolaşım sistemine faydasıyla bilinen, gıda endüstrisinde taze salata meyvesi olarak tüketilmesinin yanında yağ içeriklerinden dolayı kozmetik endüstrisinde güneş koruyucu ve güzellik kremleri, sağlık sabunları ve kozmetik içerikli şampuanlar yapılarak kullanılan avokadonun üretim alanı Antalya 'da 5 bin dekara ulaştı. Türkiye 'de yetiştiriciliği yapılan tropik ürünler içerisinde olan avokadoda üretim miktarı her geçen yıl hızla artıyor. Avokado üretim alanları genişlerken, yeni çeşit ve tekniklerin kullanılmasıyla verimlilikte de artış yaşanıyor. Çarşıda pazarda kolayca bulunabilir hale gelen ve sağlığa olan olumlu etkileriyle tüketimi ülke genelinde artan avokadonun üretiminin yüzde 89'u Antalya'da yapılıyor.Sebze olarak kullanılmasının yanında zeytinyağı gibi yağı çıkarılabilen, kozmetik ve ilaç sektöründe de faydalanılan meyvelerden olan avokado 2004'de 590 dekar alanda 252 ton üretilirken, 2018 yılında 4 bin 925 dekarda 2 bin 567 ton üretildi. Avokado üretimi 2004 yılından bugüne yüzde 1000'den fazla arttı. Gazipaşa ve Alanya 'da öncelikli meyveGazipaşa ve Alanya ilçelerinde yoğun şekilde yetiştirilen avokado, Manavgat Aksu ve Serik ilçelerinde de yaygınlaştı. Antalya, sahip olduğu iklim ve coğrafi koşullar itibarıyla oldukça geniş yelpazede tarımsal ürün yetiştirilmesine uygun bir bölge. Dünya üzerinde 5 kıtada 50'ye yakın ülkede tarımı yapılan avokadonun her zaman yeşil, tropik bir meyve türü var. "Ekolojik koşullardaki seçiciliği nedeniyle yetiştirilen alanların sınırlı olmasından dolayı sadece Akdeniz sahil şeridinde ticari amaçla avokado yetiştiriciliği yapılıyor. Türkiye'de 4 bin 925 dekar alanda 2 bin 567 ton ile avokado üretiminin yaklaşık yüzde 81'i Antalya'da gerçekleştiriliyor. Antalya'da ise en fazla üretim Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Aksu ilçelerinde yapılıyorÜretim 11 yılda 14 kat arttı2018 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye'de avokado üretimi 1997 yılında 225 ton iken, bu rakam 2018 yılında 3 bin 164 tona ulaşarak yaklaşık 14 kat arttı. Dünyada ağaç başına verim yaklaşık 4 bin 45 kilogram iken Türkiye'de bu değer 5 bin 60 kilogramlara kadar çıkabiliyor. Avokado, yetiştirildiği alanların sınırlı olması, yüksek besin değerinin bulunması, kendine özgü tadı nedeniyle pazarda yüksek fiyatla alıcı bulabiliyor. Avrupa ülkelerinde bol tüketilen, E ve C vitamini açısından zengin bir meyve olan avokado 10 yıl öncesine kadar belli başlı manavlarda ve marketlerde satılırken, son dönemlerde mahalle marketlerinde ve pazarlarda da satılmaya başlandı. Avokadonun esas olarak taze salata meyvesi olarak tüketiliyor. Yüksek besin değeri ve tekli doymamış oleik yağ asidi içeriğiyle kalp ve dolaşım sistemine faydalı olan meyve, ayrıca A, C ve E vitaminlerince, potasyum, kalsiyum ve magnezyum açısından da oldukça zengin. Üreticilerin talebi üzerine BATEM tarafından yıllık 10 bin adet avokado fidanı üretilerek üreticilere ulaştırılıyor. - ANTALYA