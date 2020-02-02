Türkiye'nin Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kura çekimine 1. torbadan katılan Türkiye , D Grubu'nda İtalya , Gürcistan ve Hollanda ile eşleşti.
13-20 Eylül tarihlerinde Krakow şehrinin ev sahipliği yapacağı şampiyonada 16 ülke 4 ayrı grupta yer alacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.
EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri ise şöyle:
A GRUBU: Polonya, İspanya, Ukrayna, İskoçya
B GRUBU: İngiltere, Fransa, Yunanistan, Azerbaycan
C GRUBU: Almanya, Belçika, İrlanda, Rusya
D GRUBU: Türkiye, İtalya, Gürcistan, Hollanda