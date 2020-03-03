Suriye'nin İdlib şehrinde yaşananlar sonrası Avrupa 'ya açılan sınır kapılarımız açıldı. Yaşanan gelişmeler sonrası göçmenler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına yönelirken Türkiye 'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları hangileri? Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları nerede konuları hakkında detaylı aramalar yapıldı.

TÜRKIYE'NİN AVRUPA'YA AÇILAN SINIR KAPILARI

1.Edirne

Ülkemizin Avrupa'ya kara ve demiryolu ile bağlantısı sağlayan 5 sınır kapısına sahiptir. Kapıkule sınır kapısı, Türkiye'nin en büyük kara ve demiryolu sınır kapısıdır.

Kapıkule Sınır Kapısı

Kapıkule sınır kapısı Türkiye'den Bulgaristan 'a ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş ve çıkışın yapıldığı yurdumuzun önemli sınır kaplarından birisidir. Avrupa'dan karayolu ile ülkemize gelenlerin yoğunlukla kullandığı Kapıkule Gümrük Kapısı özellikle yaz dönemlerinde yoğunluk yaşamaktadır.

İpsala Sınır Kapısı

İpsala Sınır Kapısı Türkiye'nin Yunanistan'a açılan önemli kapısıdır. Türkiye'nin önemli gümrük kapılarından birisi olan İpsala Sınır Kapısı geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemelerle oldukça rahat ve çağdaş bir görünüme kavuştu.

Pazarkule Sınır Kapısı

Pazarkule Sınır Kapısı Türkiye'nin Yunanistan'a açılan ikinci sınır kapısıdır. Pazarkule Sınır Kapısı genellikle günübirlik geçişlerde kullanılan bir kapıdır. Sınır ticaretine kapalı olan kapı, Edirne kent ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.

Uzunköprü Sınır Kapısı

Uzunköprü Sınır Kapısı Ülkemizin Yunanistan'a açılan Demiryolu Sınır Kapısı'dır. Bu sınır kapısı da özellikle demiryolunu kullanan turistler tarafından kullanılmaktadır.

Hamzabeyli Sınır Kapısı

Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan ikinci sınır kapısıdır. Bu sınır kapısı ayrıca tır gümrüğüne de açık olarak faaliyet göstermektedir.

2.Kırklareli

Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır kapısı İl sınırları içerisinde olup, bu ülkeye ulaşım da kara yolu ile gerçekleştirilmektedir.

Dereköy Sınır Kapısı

Aziziye-Dereköy Sınır Kapısı, Bulgaristan-Türkiye gümrük kapısıdır. Kırklareli'de bulunan sınır kapısına karayoluyla Tabliczka E87.svg yolundan ulaşılabilir.