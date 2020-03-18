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Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları yolcu giriş çıkışlarına kapatıldı

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları yolcu giriş çıkışlarına kapatıldı

18.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:13
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları yolcu giriş çıkışlarına kapatıldı
Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapıları, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yunanistan'a açılan Pazarkule, İpsala kara hudut ve Uzunköprü demir yolu hudut kapıları ile Bulgaristan'a açılan Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule kara hudut kapılarından yolcu giriş çıkışı yapılmayacak.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Bulgaristan, Yunanistan, Dünya

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