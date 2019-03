Türkiye'nin Ayağını Bağlamak İsteyenler Var"

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu coğrafyanın bütün kararlarının önemli olduğunu belirterek, "Attığımız her adım önemlidir. Onun için özellikle 31 Mart'ı kendileri adına Türkiye'nin önüne yeni bir pranga koymak, Türkiye'nin ayağını bağlamak gibi bir anlayışa sokmak isteyenler var." dedi.Bakan Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara hitap etti.Soylu, Bakan Kurum'un işinin ehli bir insan olduğunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlı olduğundan bu yana Türkiye'de şehircilik, kentsel dönüşüm, belediye meselelerinin nasıl yapılacağını net bir şekilde gösterdiğini kaydetti.Gaziosmanpaşa'nın bazı mahallelerinde kentsel dönüşüm olduğunu, bu işin de belediye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çözülebileceğini dile getiren Soylu, Bakan Kurum'un hem bilgisiyle hem tecrübesiyle hem de bu konuda ortaya koyduğu iradesiyle çok yakın bir zamanda ilçedeki kentsel dönüşüm sonucunun güzel olacağını söyledi.Soylu, "Atacağımız adımlarda burada ne güzel bir dönüşümün yaşanacağını, herkesin hakkaniyetle bu dönüşümün içerisinde olacağını, herkesin mutlu olacağını tekrar ifade ediyorum." dedi."Seçimde verilecek karar sadece bugüne ait değil"Seçime 5 gün kaldığını ifade eden Soylu, önemli bir karar verileceğini, verilecek kararın sadece bugüne ait olmadığını, bir taraftan düne, bir taraftan da yarına ait olacağını kaydetti.Soylu, verilecek kararın gelecek nesillere ait bir karar olacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu coğrafyanın bütün kararları önemlidir. Attığımız her adım önemlidir. Onun için özellikle 31 Mart'ı kendileri adına Türkiye'nin önüne yeni bir pranga koymak, Türkiye'nin ayağını bağlamak gibi bir anlayışa sokmak isteyenler var. Çünkü biz çok uzun yıllardan beri çok büyük sıkıntılar çektik. Bu ülke başbakanın asıldığını gördü. Bu ülke bakanların asıldığını gördü. Size, bize dediler ki 'Evlatlarınızı artık bu işlere karıştırmayın. Evlatlarınız bu ülkeyi yönetmeye karışmasın.' Bu ülkede 10 yılda bir darbe yapıp, bunu her 10 yılda bir bize hatırlattılar. 60, 81, 28 Şubat, 27 Nisan, ardından o Amerikan uşağı, Pensilvanya'daki şarlatanın gerçekleştirmek istediği darbe, 15 Temmuz... Bütün bunlarda bize bir mesaj verdiler. 'Siz kimsiniz ki bu ülkeyi idare edeceksiniz. Siz kimsiniz ki bu ülkeyi yöneteceksiniz.' 10 yıllardan beri bu ülkeyi tehdit etmeye, bizi küçümsemeye, Amerika'dan, Avrupa'dan bize parmak sallamalarına rağmen Allah sizden razı olsun bir adım geri atmadınız, elif gibi dimdik durdunuz. Minnettarız, müteşekkiriz.""Bugün milletimiz hem iktidar hem de muktedir"Bakan Soylu, "Son 7 yılda bunlar anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek istediler. Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbesiyle, 6-7 Ekim olaylarıyla, 7 Haziran sonrası Doğu ve Güneydoğu'da yaptıkları çukur olaylarıyla, 15 Temmuz darbesiyle ve ardından Irak'ın Kuzey'inde bir devlet kurmak, ardından Afrin'de bir terör merkezi oluşturmak, ardından döviz saldırılarıyla, ekonomik saldırılarla bu 7 yılda sadece bizi ayağımızın ucuna baktırmak, geleceğe baktırmamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bunları biz beraber yaşadık. Gezi olaylarının maliyeti bu ülkeye 150 milyar doların üzerindedir. Gezi olaylarında yüzde 3,5'tu, sonra Gezi olayları bitince faiz yüzde 10... Yetmedi 12,13, 14, 15..." şeklinde konuştu.Bugüne kadar yaptıkları tüm hizmetleri vatandaşın oyuyla, gösterdiği iradeyle gerçekleştirdiklerini aktaran Soylu, "Allah'a şükürler olsun bugün milletimiz hem iktidar hem de muktedir." diye konuştu.Bakan Soylu, konuşmalarının çok sert olduğu yönündeki eleştirilere yönelik de şunları kaydetti:"Ne diyeceğiz yani. Kadın çıkmış, 'Sırtımızı PYD'ye, YPG'ye dayadım' deyip, milletimizi tehdit ediyor. Ne diyeceğiz? Sırtını mı sıvazlayacağız? Dediğimiz net. Sen sırtını PYD'ye, YPG'ye yaslarsın ha, sana şimdi 4 tane duvar verdik, ister o duvara yasla, ister diğer duvara yasla. Hangi duvara yaslarsan yasla. Bugünkü Türkiye eski Türkiye değil artık. Bugün Allah'ımıza şükürler olsun ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Bugün güçlüyüz. Kendimiz mühimmatımızı üretiyoruz. İnsansız hava aracımızı üretiyoruz. Öyle dağlarda gezip de Türkiye'ye efelenme dönemi bitti. Burunlarını çıkaramıyorlar artık burunlarını. Şunu çok net söyleyeyim. Bu geçtiğimiz 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek istediler değil mi? Ama buna rağmen millet direndi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeli ve Türkiye'yi geleceğe taşıyan anlayışıyla beraber Türkiye önemli adımlar attı. Ama bir şey daha yapmak istiyorlar. Önümüzdeki 4,5 yılda Türkiye'nin yine anasından emdiği sütü yine burnundan getirmek istiyorlar. Şimdi yeniden bir tezgah kurdular. Yeniden bir kumpas kurdular. Çok açık, diyorlar ki '325 tane PKK'lı, HDP'liyi listelere yerleştiririz, Türkiye'ye fitne tohumunu ekeriz, bu 4,5 yılda Türkiye'yi istediği hedeflerle buluşturmaktan alıkoyarız.' 325 PKK'lıyı ve HDP'liyi bunlar CHP, aynı zamanda İYİ Parti'den, Saadet Partisi'nden listelere koydular."Bakan Soylu, 31 Mart'ta yapılacak seçimde vatandaşlardan destek isteyerek, sözlerini tamamladı.Konuşmasının ardından Soylu, vatandaşlara bez torba dağıttı.