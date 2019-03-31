Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi, İmam Kazım'ı Anma Etkinliğine Katıldı

Kaynak: AA

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ta Şiilerin yedinci imamı Musa el-Kazım'ı anma etkinliğine katıldı.Büyükelçi Yıldız, başkent Bağdat'taki İmam-ı Azam Türbesi'nden İmam Kazım Türbesi'ne kadar yaklaşık 5 kilometrelik yolu yürüdü.Yol boyunca türbe ziyaretçileriyle selamlaşan Yıldız, hayır çadırlarından bazılarına da ziyarette bulundu. Büyükelçi, kendisine sunulan ikramların tadına bakarak dua etti.Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin bulunduğu Veziriyye bölgesindeki Büyükelçilik hayır çadırına da uğrayan Fatih Yıldız, yoldan geçenlere ikramda bulundu.Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükelçilik olarak 3 yıldır İmam Kazım'ı anma etkinliklerine katıldıklarını söyledi.Yıldız, "İmam Kazım'ı anma etkinlikleri kapsamında hayır çadırları kurarak ziyaretçileri ağırlıyoruz. Bu, burada bir gelenek, biz de bu geleneğin bir parçasıyız. Hem yas tutuyor hem de ziyaretçilere hizmette bulunuyoruz." diye konuştu.Büyükelçi'ye yürüyüşünde TİKA'nın Bağdat Koordinatörü Cüneyt Esmer ve Büyükelçilik personeli eşlik etti.Salı gününe kadar devam edecek İmam Kazım'ı anma etkinlikleri kapsamında başkente şehir dışından gelenlerin can güvenliklerini sağlamak ve olası terör saldırılarını engellemek için üst düzey güvenlik önlemleri alındı.Başkent Bağdat'ta her yıl nisan ayının ikinci haftasında Şiilerin 7. imamı olarak bilinen Musa el-Kazım'ın ölüm yılı dolayısıyla anma etkinlikleri düzenleniyor.