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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

25.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:56 Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, AA'nın
'nin Büyükelçisi Erkan Özoral, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Özoral, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini ayrıntılı biçimde inceledi.
"Haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafına oy veren Özoral, "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını tercih etti.
"Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ile Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı karelerinden yana oy kullanan Özoral, tüm fotoğrafları beğendiğini ve etkileyici bulduğunu belirtti.
Büyükelçi Özoral, başarılı karelere imza atan AA foto muhabirlerini tebrik etti.

Hüseyin Yıldız, Türkiye, Bakü, Güncel

Kaynak: AA

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