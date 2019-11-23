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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, Ahıska Türklerini ziyaret etti

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan'ın Saatlı ilinde yaşayan Ahıska Türklerini ziyaret etti.

23.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:27Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, Ahıska Türklerini ziyaret etti
'nin Büyükelçiliği, 'ın Saatlı ilinde yaşayan Ahıska Türklerini ziyaret etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruşların temsilcileri ile iş adamları, Saatlı ilinin Kazanbatan köyünde yaşayan Ahıska Türklerini ziyaret ederek Ahıska Türklerinin sürgün edilmesinin 75. yıl dönümü nedeniyle 75 tane ağaç ekti.

97 yaşındaki Ensar Rizmanov'un evine misafir olan Büyükelçi Özoral ve beraberindekiler, Ahıska Türkleri ile sohbet etti.

Azerbaycan'ın Ahıska Türklerine Sovyetler Birliği'nden beri sahip çıktığını vurgulayan Büyükelçi Özoral, "Azerbaycan'da çok sayıda Ahıska Trkü güven ve huzur işareti içinde mutlulukla yaşamakta. Biz de bugün bu sürgünün 75. yıl dönümü dolayısıyla bu Kazanbatan köyündeki kardeşlerimizi ziyarete geldik. Bu bölgede yaklaşık 18-20 bin civarında Ahıska Türkü yaşamakta, tabii uğradıkları haksızlık hala tamamen giderilmiş değil. Ahıskalıların içlerinde vatana dönmek büyük bir özlem. İnşallah onu da yakın zamanda gerçekleştirmek için bizde çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Biz Türkiye ile Azerbaycan iki millet bir devletiz. Türkiye Ahıskalılara ne kadar sahip çıkıyorsa Azerbaycan'da o kadar sahip çıkıyor. Bugün buraya gelmemizi sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Ziyaretin kapsamında köy halkına gıda paketleri dağıtıldı ve doktorlar tarafından Ahıska Türkleri muayene edildi. - BAKÜ

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Politika

Kaynak: İHA

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