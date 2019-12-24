Haberler » Spor » 'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' kitabı tanıtıldı - Spor

'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' kitabı tanıtıldı

Hidayet Türkoğlu: Bu kitapla basketbol daha çok konuşulacakEmin Balcı: Bu kitapla birlikte öğrendiğim çok şey olduOlgucan KALKAN - Özgür KABAN / İSTANBUL, - Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) kuruluşunun 60'ıncı yılı sebebiyle yayınlanan ve basketbola adanmış hayatları konu alan...

24.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:12 'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' kitabı tanıtıldı

Hidayet Türkoğlu: Bu kitapla basketbol daha çok konuşulacak

Emin Balcı: Bu kitapla birlikte öğrendiğim çok şey oldu

Olgucan KALKAN - Özgür KABAN/ İSTANBUL, - Basketbol Federasyonu'nun (TBF) kuruluşunun 60'ıncı yılı sebebiyle yayınlanan ve basketbola adanmış hayatları konu alan 'Türkiye'nin Basketbol Aşkı' kitabının tanıtımı,  'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Basketbola hizmet eden ve kitabın çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Federasyonu bugüne kadar çok değerli kişiler yönetti. Herkes şimdiye kadar bir şeyler katmaya çalıştı. Biz de sporcu olarak çok emek verdik. Şimdi de yönetici olarak çok çalışıyoruz. Bu kitapla birlikte benim de yeni öğrendiğim bir şey oldu. Gençlerimiz bu kitaptan çok şey öğreneceklerdir. Bu kitapla birlikte basketbol Türkiye'de daha çok konuşulacaktır. Kitabımız hepimize hayırlı olsun. Biz büyüklerimizden çok şey öğrendik. Onları izleyerek basketbolu bu noktalara getirdik. Değerli basketbol büyüklerimize, basketbola verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

EMİN BALCI:  BU KİTAPLA BİRLİKTE ÖĞRENDİĞİM ÇOK ŞEY OLDU

TBF Genel Sekreter Yardımcısı ve Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabının genel yayın yönetmeni Emin Balcı ise "Basketbol yaşamım boyunca 2 olaydan çok büyük keyif aldım. 2010 Dünya Şampiyonası ülkemizde olmuştu ve ben bu ekibin içinde yer almıştım. Bir diğer keyif aldığım konu ise bu kitabın hazırlanması. Ben Türk basketbolunun son 50 yılını bildiğimi sanıyordum. Ama bilmediğim birçok şey varmış. Bu kitapla birlikte öğrendiğim çok şey oldu" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları

Emin Balcı'nın açıklamaları

Detaylar



Hidayet Türkoğlu, basketbol, İstanbul, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:40   Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: "Kayıplar, kararlılığımızı değiştirmeyecek" - Spor
16:37   Diyarbekirspor'da büyük kriz - Spor
16:37   Serhat Çetin yuvaya döndü - Spor
16:34   Mina'nın oğlundan sevindiren haber - Spor
16:34   Yusuf Yazıcı: "Geri çekilmek ve teslim olmak yok!" - Spor
16:20   Beşiktaş'tan VAR kayıtları için TFF'ye yazılı başvuru - Spor
15:06   Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi - Spor
14:52   60 liralık kuponla altılı ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı - Spor
14:40   Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kötü haber! Hafta sonu yok - Spor
14:22   Galatasaray'ın Millen Baars'ı kadrosuna katacağı iddia edildi - Spor
24.12.2019 16:45:17