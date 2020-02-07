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Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde kimsesiz çocuklara yardım sergisi

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde, Sırbistan'daki kimsesiz çocuklara yardım amacıyla ebru sergisi düzenlendi.

07.02.2020 22:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 22:44Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde kimsesiz çocuklara yardım sergisi
'nin Büyükelçiliğinde, Sırbistan'daki kimsesiz çocuklara yardım amacıyla ebru sergisi düzenlendi.
Belgrad Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği Türkçe, okçuluk ve ebru kurslarına katılan kursiyerlere sertifikalarının dağıtıldığı programa, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı da katıldı.
Büyükelçi Bilgiç, Kragujevac şehri ile iş birliği protokolü hazırlıkları için Sırbistan'da bulunan Çağrıcı'nın programa katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve söz konusu protokolün, iki ülke arasında günden güne gelişen ilişkilerin bir göstergesi olduğunu söyledi.
Bu arada, ebru kursiyerlerinin yaptığı eserler, sergide 5 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Sırbistan Karadağ, Belgrad, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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