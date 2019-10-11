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Almanya'da Türk elçiliğinin aracı kundaklandı

Almanya'da, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir aracın kundaklandığı bildirildi.

11.10.2019 10:58Almanya'da Türk elçiliğinin aracı kundaklandı

Almanya'da, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir aracın kundaklandığı bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki diplomatik plakalı aracı kundakladı.
Aracın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Büyükelçilik yetkilileri, güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde bulunarak, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Alman polisi, konuyla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.


Türkiye, Almanya, Berlin, Güncel

Kaynak: AA

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