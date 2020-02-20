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Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın, Hanau'daki saldırı bölgesini ziyaret etti

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, ırkçı terör saldırısının gerçekleştirildiği Almanya'nın Hanau bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

20.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:50Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın, Hanau'daki saldırı bölgesini ziyaret etti
'nin Büyükelçisi Ali Kemal , ırkçı terör saldırısının gerçekleştirildiği Almanya'nın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.
Almanya'nın Hanau kentinde yerel saatle 22.00 sıralarında Heumarkt ve Kesselstadt Mahallelerinde bulunan ve Türklere ait olduğu ifade edilen nargile kafelere silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5'i Türk 9 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, saldırının gerçekleştirildiği bölgeyi ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan Büyükelçi Aydın, taziye dileklerini iletti.
Öte yandan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier ile olay yerine geldi. Yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya gelen Alman yetkililer, vatandaşlara başsağlığı dileklerini iletti.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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