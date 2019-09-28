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Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde resim sergisi

Kırgız ressamlar Jılkıçı Jakıpov ile Talant Ogobayev'in litografi ve gravür ağırlıklı eserleri, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde sergilendi.

28.09.2019 18:25
Kırgız ressamlar Jılkıçı Jakıpov ile Talant Ogobayev'in litografi ve gravür ağırlıklı eserleri, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde sergilendi.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasilika Fırat'ın ev sahipliğinde düzenlenen sergiye diplomatlar, akademisyenler, STK başkanları, müzik, sanat ve medya dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
Fırat, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kültür ve sanat faaliyetlerinin, Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerini en güzel geliştiren araçlardan biri olduğunu söyledi.
Ogobayev (67), AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterdiği yardım ve destekten ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.
Jakıpov (62) da "Türk Büyükelçisi inanılmaz bir insan. Kendisi ve ailesi kültürü ve sanatı çok seviyor. Kültür ve sanata ilgisi bizleri epey mutlu etti. Bu nedenle büyükelçi ve eşine desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sergide 12 yağlı boya tablonun yanı sıra litografi ve gravürler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde resim sergisi

Türkiye, Fırat, Güncel

Kaynak: AA

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