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Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

30.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:38 Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, AA'nın
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fırat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafına oy veren Fırat, "yaşam" kategorisinde ise tercihini Cem Genco'nun fotoğrafı "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Fırat, "Spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.
AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları çok beğendiğini söyleyen Fırat, "Her biri birbirinden değerli, güzel ve anlamlı fotoğraflar. Bazıları dünya çapında çekilmiş fotoğraflar. AA muhabirleri her sene kendilerini geliştiriyor. Fotoğrafların konuları bir önceki yıla göre daha kapsamlı. Açıkçası ben fotoğrafları seçerken zorlandım." diye konuştu.

Güncel

Kaynak: AA

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