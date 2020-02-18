Türkiye'nin blockchain kenti Konya IstanBlock2020'de

Konferansın en ilgi çekici katılımcılarından biri de bu alanda birçok öncü projeye imza atan Konya şehrinin Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olacak. Altay, zirvede blockchain temelli şehircoin projesini ve gelecekte atacakları adımları paylaşacak. Zirvede ayrıca Türkiye 'ye ilk kez gelecek isimler arasında Bitcoin.com Yönetim Kurulu Başkanı Roger Ver, Bybit'in kurucu Ceo'su Ben Zhou, NEO'nun kurucusu Da Hongfe yer alıyor.

Dünyada her alanda iş yapış şeklini değiştirmesine kesin gözüyle bakılan devrimsel blockchain teknolojisi, Türkiye'de ve dünyada bu alanın en önemli isimleriyle masaya yatırılıyor. Türkiye'ye ilk kez gelecek konuklara ev sahipliği yapacak IstanBlock2020, 9-10 Nisan tarihlerinde dijital iletişim danışmanlığı yapan Londra merkezli EAK Digital tarafından gerçekleştirilecek. Etkinliğin en önemli konuşmacılarından biri Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olacak.

ŞEHİRCOİN PROJESİNİ ANLATACAK

Belediyeler arasında bu alana ilk yatırım yapanlardan Konya Büyükşehir Belediyesi de IstanBlock2020'ye katılarak yaptıkları yatırımları ve çıkaracakları kripto para ile neler sunacaklarını anlatacak. Başkan Altay, bu yılın başında, 2.4 milyon kişiye ev sahipliği yapan Konya'da blockchain'i yaygınlaştırmak adına 'ŞehirCoin' adını verdikleri kendi kripto para birimlerini geliştirmek için çalıştıklarını duyurdu. Konuyla ilgili Uğur İbrahim Altay şu değerlendirmeyi yaptı: "Son olarak kamuoyuna açıkladığımız ŞehirCoin ile belediye varlıklarını ve sosyal program çerçevesinde sistemde yer almak isteyen paydaşların karşılayacağı rezerv fon üzerinden coin üretilecek. Daha sonra bu coinler sosyal yardım programları çerçevesinde halkımızın ödeme aracı olarak bir ekosistem içerisinde kullanılacak. Belediye hizmetleri, bu coin ile sunularak vatandaşımızın avantajlı şekilde faydalanması sağlanacak. Sosyal yardıma halkın dijital bir teknoloji ile katılımı sağlanacak. Belediyemiz bu süreci yöneten ve işleten olacak. Bunun için İstanbul Blockchain Week ve ana etkinliği olan IstanBlock2020'yi bir fırsat olarak görüyorum. Böyle büyük bir organizasyonda sektörün önemli aktörleri ile bu yeni dünyayı konuşuyor olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum."

KONYA DÜNYAYA ÖRNEK OLABİLİR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Altay'ı Avrasya bölgesindeki en seçkin blockchain etkinliğinde ağırlayacak olmanın bir onur olacağını ifade eden İstanBlock2020'nin düzenleyicisi EAK Digital CEO'su Erhan Korhaliller sözlerine şöyle devam etti: "Başkan Altay'ın büyük bir Türk şehrine blockchain ve kripto getirme kararlılığı, bu nisan ayında İstanbul'a getireceğimiz vizyonun parlak bir örneğidir. Konya, yerel yönetim hizmetleri ve altyapısında iyileştirmeler sağlamak için blok zinciri ve kripto para biriminin potansiyelinden faydalanırken, aynı zamanda blok zinciri ve kripto para birimleri ile neler yapılabileceği konusunda dünyadaki diğer şehir yönetimlerine de örnek oluyor."

İstanBlock2020'de Uğur İbrahim Altay'ın yanı sıra Bitcoin.com Yönetim Kurulu Başkanı Roger Ver, Bybit'in kurucu Ceo'su Ben Zhou, NEO'nun kurucusu Da Hongfe, Celcius Network'un kurucusu Alex Mashinsky, Türkiye'den MenaPay'ın CEO'su Çağla Gül Şenkardeş, Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek ve daha birçok isim de ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek.