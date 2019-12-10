Haberler » Güncel » Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 02:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 02:10Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, AA'nın
NEW 'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Sinirlioğlu, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.
Sinirlioğlu, haber kategorisinde Muhammed Said'in Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay", spor kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Rafting'in zorlu parkuru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Feridun Sinirlioğlu, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "O kadar birbirinden güzel fotoğraflar vardı ki seçmekte zorlandım. Anadolu Ajansı'nın her alanda olduğu gibi fotoğraf alanında da başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

Birleşmiş Milletler, Feridun Sinirlioğlu, Anadolu Ajansı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:12 Pendik'te bir sitedenin giriş katında çıkan yangında üst katta oturanlar mahsur kaldı - Haber
02:12 Trump ve Lavrov Beyaz Saray'da bir araya gelecek - Haber
02:11 Pendik'te bir sitedenin giriş katında çıkan yangında üst katta oturanlar mahsur kaldı - Haber
02:10 Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
02:06 Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Tüm Filistinli gruplar seçime onay verdi" - Haber
23:07 Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız - Haber
20:59 Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber
20:58 İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi - Haber
19:51 Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı - Haber
19:15 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi - Haber
10.12.2019 02:22:15