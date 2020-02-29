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Türkiye'nin BM temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: Güvenliğimiz tehdit edilirse güç kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz

Türkiye'nin BM Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili BMGK'da açıklamalarda bulundu. Güvenliğinin tehdit edilmesi halinde Türkiye'nin güç kullanmakta tereddüt etmeyeceğini belirten Sinirlioğlu, "BM Güvenlik Konseyi savaş suçlarına dur demeli" dedi.

29.02.2020 01:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 02:31

'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Rusya destekli Esed rejimi unsurlarının havadan ve karadan düzenlediği saldırılar sonucu İdlib bölgesinde 33 askerimizin şehit olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güvenliğinin tehdit edilmesi halinde Türkiye'nin güç kullanmakta tereddüt etmeyeceğini belirten Sinirlioğlu, "BM Güvenlik Konseyi savaş suçlarına dur demeli" dedi.

"TÜRK ASKERLERİ HEDEF ALINMAKTADIR"

Türkiye'nin BM Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuştu. Sinirlioğlu "Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek. BM Güvenlik Konseyi savaş suçlarına dur demeli. Türk askerleri hedef alınmaktadır. Türk askerleri bu pis savaşa çekilmek istenmektedir. Yıllardır muhalif güçler öldürülmektedir. Bu sefer doğrudan Türkleri hedef aldılar. Bazı sözleşmeli askerler bu farkı bilmiyor olabilirler ancak öğrenmek istiyorlarsa onlara öğretiriz. Biz sizlerden minnettarlık değil sorumluluk paylaşımı istiyoruz. Bu yüzden binlerce sivilin hayatı hepimizin sorumluluğunda. Hala Suriye temsilcisi utanmadan, milyonlarca evinden edilmiş Suriyeli'nin 'terörist' olduğunu söylüyor" dedi.

Türkiye'nin BM Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu

ABD: TÜRKİYE'YE DESTEĞİMİZ TAMDIR

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır" açıklamasında bulundu.

Craft, BM Güvenlik Konseyinde, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere düzenlenen acil toplantıda konuşma yaptı. İdlib'de dün Türk askerlerine yönelik yapılan ve 33 askerin şehit olması ile sonuçlanan saldırıyı değerlendiren Kelly Craft, "ABD, dün Türk birliklerine yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu saldırılar tamamen gayrimeşru, anlamsız ve barbarcadır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft

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Türkiye'nin BM temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: Güvenliğimiz tehdit edilirse güç kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz

Türkiye, Güncel


29.02.2020 03:23:56