Haberler » Güncel » Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Gümrükçü, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Gümrükçü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına iştirak etti.

20.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:08 Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Gümrükçü, AA'nın
'nin Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına iştirak etti.
Gümrükçü, AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları için oy kullandı.
Büyükelçi Gümrükçü, "haber" kategorisinde tercihini Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" adlı fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" isimli fotoğrafı seçti.
Gümrükçü, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden askeri selamı" adlı fotoğrafını oyladı.
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" Yarışması
Anadolu Ajansı (AA), 2012'den bu yana yıla damgasını vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sunuyor. Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından 3 kategoride "Yılın Fotoğrafları" seçiliyor.
Her yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı ile her kesimden vatandaşın oylamaya katıldığı geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, "haber" kategorisinde 17, "yaşam" kategorisinde 19 ve "spor" kategorisinde ise 14 kare fotoğraf yer alıyor.

Zeki Levent Gümrükçü, Behçet Alkan, Brüksel, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:24   STK'lar Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterdi - Haber
20:23   Boeing'in starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladı - Haber
20:22   İran'da çığ altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti - Haber
20:20   Kurt Kapanı denetimlerinde 4 bin araç sorgulandı 136 bin ceza kesildi - Haber
20:20   Adalar'da fayton turları durduruldu - Haber
20:04   Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
20.12.2019 20:27:20