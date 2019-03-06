"Türkiye'nin Bütünlüğünü Bozuyor" Denilen Haritanın Arı Cinslerini Gösterdiği Ortaya Çıktı

Osman Kavala'nın tutuklanmasından 16 ay sonra, hazırlanan Gezi Parkı iddianamesinde Kavala'nın cep telefonundan çıkan bir harita da suç delili olarak gösterildi. Ancak iddianamede "Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, 27/02/2016 tarihinde çekilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün bozularak sınırların yeniden çizildiği şüphelinin cep telefonu ile çekildiği tespit edilen fotoğraf ele geçirildi" ifadesiyle kullanılan fotoğrafın Türkiye'de bulunan arıların cinslerini gösteren bir arıcılık haritası olduğu ortaya çıktı.

Oda TV'den Sami Menteş'in aktarımına göre, iddianamenin 1 numaralı sanığı olan Osman Kavala'nın cep telefonunda bulunan bir fotoğraf.

İddianamede fotoğrafla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, 27/02/2016 tarihinde çekilmiş, Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünün bozularak sınırların yeniden çizildiği şüphelinin cep telefonu ile çekildiği tespit edilen fotoğrafın ele geçirildiği..."

HARİTA ARI CİNSLERİNİ GÖSTERİYOR

Ancak fotoğraf, arıcılık çalışmaları yapanların yakından bildiği Prof. Dr. F. Ruttner'in 1988'de ilk basımını yapan "Balarılarının biyocoğrafya ve taksonomisi" adlı kitabında yer alan, Orta Doğu'daki arı ırkları haritasını gösteriyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan bal arılarında yapılan analizde; arı kolonilerin İç Anadolu'da A.m. anatolica, Kuzey Anadolu'da A.m.caucasica, Güney ve Güneydoğu Anadolu'da A.m.meda ve Türkiye'nin Avrupa bölgesinde A.m. carnica olarak dört ana bölgesel grupta kümelenmiş olduğu kabul ediliyor.

Türkiye'de bulunan arıların cinslerini gösteren ve Türkiye'de de yayımlanan arıcılık hakkındaki kitaplarda bu harita kullanılıyor.