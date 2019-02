Türkiye'nin Büyümesini Sağlarken Vesayet Odaklarıyla da Mücadele Ettik"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "17 yılda Türkiye'de bugüne kadar hiç rastlanmamış şekilde büyüme ivmesi sağlarken, büyük bir gelişmeyi gerçekleştirirken bir yandan da vesayet odaklarıyla, o karanlık odalarda kurulan kumpaslarla mücadele ettik. Her seferinde öldürmeyen Allah güçlendirdi ve her savaştan daha da güçlenerek çıktık." dedi.Karaaslan, Bafra Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bugüne kadar Bafra'nın AK Parti'ye verdiği desteğin ortada olduğunu söyledi.Özellikle Cumhur İttifakı ile bundan sonra Bafra'nın gücüne güç katarak yeni başarılar görmek istediklerini dile getiren Karaaslan, "Biz liderimizden, bir hedefi gerçekleştirdikten sonra her zaman önümüze başka hedefler koymayı öğrendik. Çıtayı hep yüksek tutmayı, gece gündüz demeden çalışmayı öğrendik." ifadesini kullandı.Özellikle kapı kapı gezen, soru işaretlerini gidermek için sohbet eden parti üyelerinden, seçime bir ay kaldığını unutmamalarını isteyen Karaaslan, şu değerlendirmelerde bulundu:"Çocuklarımızı, eşimizi az göreceğiz. Biraz fedakarlık yapacağız. Türkiye için yaptıklarımız, yapacaklarımızın garantisidir. 17 yılda Türkiye'de bugüne kadar hiç rastlanmamış şekilde büyüme ivmesi sağlarken, büyük bir gelişmeyi gerçekleştirirken bir yandan da vesayet odaklarıyla, o karanlık odalarda kurulan kumpaslarla mücadele ettik. Her seferinde öldürmeyen Allah güçlendirdi ve her savaştan daha da güçlenerek çıktık. Bundan sonra muhtemel bütün tehditlere karşı cumhurun ittifakından, Cumhur İttifakı'ndan güç alıyoruz. Bu gücü ancak sizin bize vereceğiniz güçle Ankara'ya taşıyoruz. O zaman dünyaya dönüp daha dik duruyoruz."Konuşmaların ardından Karaaslan ile AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ve Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç tarafından seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.Çiğdem Karaaslan, daha sonra partisinin Alaçam ve Yakakent seçim koordinasyon merkezlerinin açılışına da katıldı.