11 Mart 2019, 10:09
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Türkiye'nin Buz Pateninde Dünya Kotası Arttı

Türkiye

Türkiye, 2020'deki Short Track Dünya Şampiyonası'na katılım kotasının birden ikiye çıkardı.

Türkiye, 2020'deki Short Track Dünya Şampiyonası'na katılım kotasının birden ikiye çıkardı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Short Track Dünya Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 8-10 Mart'ta gerçekleştirildi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Fırat Yardımcı, 56 kişi arasından 26. sırada yer almayı başardı.

Bu sonuçla Türkiye, 2020 Short Track Dünya Şampiyonası'na katılım kotasını artırarak birden ikiye çıkardı. Bulgaristan, Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor
Kaynak: AA


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