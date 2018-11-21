Türkiye'nin C Grubu'ndaki Rakipleri 2 Aralık'ta Belli Olacak

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlanırken yarı finale çıkan takımlar, düşenler ve çıkanlar belli oldu.
Bu sene ilki düzenlenen Uluslar Ligi'nde Türkiye
C Ligi'ne düşerken muhtemel rakipleri de kesinleşti.
Bir sonraki Uluslar Ligi'nin C kategorisinde yine 4 grup olacak ve Türkiye; Kuzey İrlanda
, İrlanda Cumhuriyeti
, İsrail
, Romanya
, Azerbaycan
, Bulgaristan
, Macaristan
, Yunanistan
, Karadağ
, Gürcistan
, Makedonya
ve Belarus
ile birlikte mücadele edecek. 2 Aralık
'ta çekilecek kurada milli takımımız bu ülkelerin 3'ü ile aynı grupta yer alacak.
Aralık,Türkiye
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:26