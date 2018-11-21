21 Kasım 2018, 11:26
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Türkiye'nin C Grubu'ndaki Rakipleri 2 Aralık'ta Belli Olacak

Türkiye

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlanırken yarı finale çıkan takımlar, düşenler ve çıkanlar belli oldu.



UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlanırken yarı finale çıkan takımlar, düşenler ve çıkanlar belli oldu. 

Bu sene ilki düzenlenen Uluslar Ligi'nde Türkiye C Ligi'ne düşerken muhtemel rakipleri de kesinleşti.

Bir sonraki Uluslar Ligi'nin C kategorisinde yine 4 grup olacak ve Türkiye;   Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İsrail, Romanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan, Karadağ, Gürcistan, Makedonya ve Belarus ile birlikte mücadele edecek. 2 Aralık'ta çekilecek kurada milli takımımız bu ülkelerin 3'ü ile aynı grupta yer alacak. Aralık,Türkiye
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:26



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